Praktisch: de blaadjes gaan weer vallen

Door de droogte lieten sommige bomen en struiken dit jaar al vroeg hun blaadjes vallen. Maar het grote dwarrelen is nog maar net begonnen. Wat moet je ermee, met al dat blad? Weghalen of laten liggen, dat is de vraag.

Opruimen

Wie van opgeruimd houdt, zal ertoe neigen om het vallende blad regelmatig bij elkaar te harken. Omdat bomen en struiken nu eenmaal niet allemaal tegelijk hun loof verliezen, houdt dat een tuinbezitter in dit jaargetijde wekenlang van de straat. Al heeft het wel iets van onbegonnen werk: als de wind opsteekt, worden er uit allerlei hoeken en gaten weer hopen vers blad aangevoerd.

Blad verwijderen is in ieder geval op terrassen en tuinpaden geen overbodige luxe. Als ze blijven liggen, glijd je er als ze nat zijn gemakkelijk over uit.

Professionals raden aan om in ieder geval het blad regelmatig te verwijderen van het gazon en van planten die in de winter groen blijven. Als ze geen licht en lucht krijgen zullen de planten onder een dikke laag rottend blad verstikken en geel of bruin worden.

Lekker laten liggen

Nodig is het niet: de tuin bladvrij maken. Er is zelfs veel voor te zeggen om daar terughoudend in te zijn. Hoopjes afgevallen blad maken een tuin bijvoorbeeld aantrekkelijk voor allerlei gedierte. Denk aan egels. Die verschuilen zich graag in een hoop afgevallen blad of een bergje andersoortig tuinafval zoals takjes.

Blad in de tuin zorgt in de winter ook voor leven in de brouwerij. Eronder krioelt het al snel van de insecten en de wormen. Daar eten winterkoninkjes, roodborstjes en heggenmussen hun buikjes aan rond. En als tuineigenaar heb je wat om naar te kijken, als je die vogels tussen het blad ziet scharrelen.

Verdord blad werkt ook als een soort isolatielaag. De aarde eronder droogt minder snel uit. En het is een vorm van bemesting: de diertjes die de laag blad langzaam opeten en verteren zorgen voor voedingsstoffen in de bodem.

Slakken

Maar helaas, een laag afgevallen blad is ook een prettig onderkomen voor minder gewenste beestjes. Slakken voelen zich bijvoorbeeld in die vochtige omstandigheden heel goed thuis. Dat kan een reden zijn om de moestuin zo veel mogelijk bladvrij te houden. Of om in de buurt van planten waar slakken dol op zijn (hosta’s!) het blad consequent weg te halen.

Hoe snel het blad dat in de tuin blijft liggen verteert hangt af van het soort. Als het verrottingsproces lang duurt, moet je het blad volgend voorjaar wellicht alsnog verwijderen. Dat kan een reden zijn om het blad van eiken, beuken en platanen, dat traag verteert, toch maar uit de tuin te halen. Soorten waarbij het loof snel verteert zijn bijvoorbeeld es, esdoorn, rode kornoelje, vijgenboom, vogelkers, sleedoorn en vlier.