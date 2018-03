Poollicht, een lust voor het oog

Tijdens de donkere wintermaanden is ten noorden van de poolcirkel een bijzonder mooi natuurverschijnsel te bewonderen: aurora borealis, ook wel bekend als het noorderlicht.

Beter is het om te spreken over poollicht, want het verschijnsel komt ook in de buurt van de zuidpool voor. Daar heet het aurora australis.

De eerste kennismaking met het poollicht in de buurt van de Noorse stad Harstad, zo’n 250 kilometer ten noorden van de poolcirkel, valt nogal tegen. Het verschijnsel is maar vaag en aan een klein gedeelte van de hemel te zien. Veel beweging zit er ook al niet in.

Een paar avonden later kan er op een andere locatie echter volop genoten worden van het wonderlijke schouwspel. Sluiers van groen licht, wisselend van intensiteit, slingeren langs de donkere sterrenhemel en worden weerspiegeld in het water van de Andfjorden.

Het is nog moeilijk kiezen op welk deel van de hemel de camera gericht moet worden om de mooiste opnames te kunnen maken. Vooral voor het maken van een zogenaamde time-lapse is het van belang goed te kiezen, aangezien de camera dan minstens een kwartier op statief op dezelfde plek gericht moet staan om foto’s te maken.

Het poollicht wordt veroorzaakt door zonnewind. Deze zonnewind ontstaat door uitbarstingen op de zon, waarbij grote hoeveelheden geladen deeltjes het heelal ingeslingerd worden. Het aardmagnetisch veld zorgt ervoor dat de deeltjesstroom in de omgeving van de aarde wordt afgebogen en in de buurt van de Noord- en de Zuidpool met verhoogde snelheid de atmosfeer binnendringt. De deeltjes bevatten veel energie die op 80 tot 1000 kilometer hoogte uitgestraald wordt in de vorm van het kleurrijke poollicht.

Er zijn apps waarin te zien is wanneer en waar aurora het beste bekeken kan worden en waarin ook voorspellingen gedaan worden van de te verwachten intensiteit van het poollicht op basis van de activiteit van de zon.

>>rd.nl/aurora voor de time-lapse.