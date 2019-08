Plastic deeltjes dalen neer op Noordpool

Grote aantallen microscopisch kleine plastic deeltjes worden met sneeuw meegevoerd uit de lucht en slaan neer op de Noordpool.

Dat blijkt uit een studie van Duits-Zwitserse wetenschappers die woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances werd gepubliceerd.

Arctische sneeuw blijkt aanzienlijke aantallen plastic deeltjes te bevatten: gemiddeld 1.760 per liter. Dat is weliswaar minder dan sneeuw uit Europa herbergt –gemiddeld zo’n 25.000 deeltjes per liter– maar hoger dan de onderzoekers voor dit afgelegen gebied hadden verwacht.

De microplastics bestaan overwegend uit vezels die in verf en rubber voorkomen, en ze zijn meestal korter dan 25 micrometer.

Al eerder was bekend dat microplastics in grote hoeveelheden voorkomen in Arctische oppervlaktewateren en in zee-ijs. Maar met het nieuwe onderzoek is opgehelderd hoe die plastic deeltjes daar terechtkomen: namelijk via sneeuwval.