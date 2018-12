Peuter en bejaarde gewond na actie wild zwijn

Een dreumes en een bejaarde man zijn maandag bij het station van de plaats Sachsenheim in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg gewond geraakt door acties van een agressief wild zwijn. Al voor dit incident was een vrouw voor het agressieve dier een autobus in gevlucht. Daar had ze de politie gebeld. Het beest viel vervolgens een 74-jarige man aan, die ernstig gewond naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Blijkbaar bang geworden voor de sirene van de politie ramde het dier een terrasdeur terwijl het wegrende. Door wegvliegende glassplinters raakte een achttien maanden oude kind lichtgewond.

Bij de zoektocht naar het dier werd een helikopter ingezet. Nadat het beest in een naastgelegen bos op soortgenoten stuitte, ging het spoor verloren.

Wilde zwijnen zijn normaal gesproken mensenschuw, maar kunnen agressief worden als ze denken dat hun jongen in gevaar zijn. Ook als ze pijn hebben of in paniek raken, kunnen ze gevaarlijk zijn.