Palingpeiling op Wereldvismigratiedag

Het was afgelopen zaterdag Wereldvismigratiedag: een wereldwijd evenement met aandacht voor het thema vismigratie en gezonde rivieren.

De vis die in Nederland het meest in de schijnwerpers staat, is de Europese aal (Anguilla anguilla), ook bekend als de paling. Deze glibber is een echte trekvis. Zijn leven begint in de Sargassozee: een wierrijk deel van de westelijke Atlantische Oceaan. Als glasaal wil hij de Nederlandse rivieren inzwemmen om daar volwassen te worden. Stuwen en sluizen verhinderen dat. Mede daardoor is de palingstand in het Noordzeegebied de afgelopen veertig jaar met 98 procent afgenomen. Rond Wereldvismigratiedag zijn tientallen vrijwilligers bezig om jonge alen te vangen, te tellen en ze over hindernissen heen te helpen.

www.worldfishmigrationday.com