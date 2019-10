Opnieuw dode vogels door usutuvirus in Nederland

Voor het vierde jaar op rij is in Nederland het usutuvirus vastgesteld. Net als in voorgaande jaren is het virus niet alleen bij wilde maar ook bij gehouden vogels aangetoond. Dat meldden zes organisaties dinsdag. In tegenstelling tot de voorgaande drie jaar ligt het aantal meldingen van dood gevonden merels bij Sovon Vogelonderzoek en het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) tot nu toe duidelijk lager. Het is niet duidelijk waarom er minder dode merels worden gemeld dan voorgaande jaren.

Er kunnen diverse oorzaken zijn voor de afname. De merels kunnen bijvoorbeeld weerstand hebben opgebouwd en minder gevoelig zijn, waardoor er minder sterfte optreedt. Ook kan het dat dode merels minder vaak worden gemeld omdat aangenomen wordt dat de oorzaak bekend is en melden niet meer nodig is.

Een verklaring kan verder zijn dat er in 2019 minder besmette muggen waren. Muggen zijn nodig om het usutuvirus over te brengen.