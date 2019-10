Opnieuw boswachter vermoord in Roemenië

In de Roemeense bossen zijn in minder dan twee maanden tijd twee boswachters vermoord. Beide mannen kwamen in actie na een tip over illegale houtkap. De politie is in beide gevallen nog volop bezig met het onderzoek, maar alle ogen zijn gericht op de grootschalige illegale houtkap in het land. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) vindt dat ook de Roemeense overheid medeverantwoordelijk is.

Roemenië herbergt meer dan de helft van de laatste oerbossen in Europa: waardevolle ecosystemen met iconische diersoorten zoals de bruine beer, de wolf en de lynx. De wouden zijn een natuurlijke buffer tegen de klimaatverandering en droogte. Twee jaar geleden erkende de Unesco de waarde van verschillende wouden en erkende ze als werelderfgoed. Toch wordt er in een alarmerend tempo illegaal gekapt in de bossen. Het WWF kan geen harde cijfers geven, maar maakt de vergelijking met buurland Bulgarije, waar door illegale houtkap jaarlijks 2,5 miljoen kubieke meter hout verloren gaat.