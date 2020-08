Ook het energiegebruik is rond bij Appèl

Alles is rond bij het belevingscentrum van Appèl Holding in ’s-Hertogenbosch. De vorm van het gebouw, het trappenhuis én het energiegebruik.

Het opvallende gebouw langs de A2 is namelijk energieneutraal. Ruim 450 zonnepanelen zorgen voor de stroom. Het in 2018 geopende pand wordt verwarmd en gekoeld met warmtepompen. Het past in het plan van de gemeente om uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn.



Opvallende verschijning langs de A2 bij ‘s Hertogenbosch: het hoofdkantoor en belevingscentrum van bedrijfscateraar Appèl. beeld Appèl BV

Appèl is een cateraar. Vanuit het hoofdkantoor worden ruim vijfhonderd bedrijfs- en campusrestaurants en schoolkantines aangestuurd. Het familiebedrijf is opgericht in 1978 en heeft ook onderwijscateraars Markies Catering & Zo-Vital, bedrijfscateraar SAB Catering en facilitair dienstverlener FM at Work onder zijn dak. Algemeen directeur Hans van Veen wil graag bijdragen aan de gezondheid van de mensen waar Appèl het eten voor verzorgt. Zo heeft Markies Catering het akkoord Gezonde voeding op scholen van de stichting Jongeren op gezond gewicht ondertekend. „Door een gezond, gevarieerd en toegankelijk assortiment verleiden we leerlingen tot het maken van een betere en gezondere keuze”, aldus Van Veen.





Gezond eten moet ook lekker en verrassend zijn. Daarom is het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch een belevingscentrum waar nieuwe snufjes kunnen worden uitgeprobeerd. Van Veen: „Dus veel ruimte voor demonstraties, opleiding en kookworkshops.”

Serie In de kijker

Deel 6 in een fotoserie van markante bedrijfsgebouwen op zichtlocaties. Verschijnt acht woensdagen op rij.