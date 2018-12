Oog van Afrika ligt in onherbergzame woestijn

Het Oog van Afrika. Zo wordt de Richatstructuur in de Maur Adrar-woestijn in Mauritani├ź ook wel genoemd. Een prachtig rond gat in de aarde met een diameter van vijftig kilometer. Groot genoeg om als richtpunt te dienden voor de bemanning van de Spaceshuttle, het herbruikbare Amerikaanse ruimtevaartuig.

Lange tijd werd gedacht dat het gat was veroorzaakt door de inslag van een asteroïde, een brok ruimtesteen. Onderzoek van Canadese geologen in 2005 wees uit dat erosie een meer voor de hand liggende oorzaak is. Door de voortdurende vulkanische activiteit in het gebied is een enorme plooi in het aardoppervlak bloot komen te liggen. Waarom die plooi dan zo mooi rond is, weten de geologen niet.

Onderin het tweehonderd meter diepe gat wordt koper gewonnen. Het Oog van Afrika is daarnaast een toeristische attractie, met zelfs een hotel in het midden. Toeristen moeten er veel geld en tijd voor over hebben om daar te komen, want de Maur Adrar-woestijn is een behoorlijk onherbergzaam gebied.

