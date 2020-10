Online: Duurzame apps

Groen moet je doen. Maar hoe? Allerlei apps helpen een handje. Een bloemlezing.

Tot het laaghangend fruit behoort het gebruik van een duurzame zoekmachine, bijvoorbeeld Ecosia. Dit in Berlijn gevestigde bedrijf zet zijn winsten in om de planeet te vergroenen. Het financiert herbebossing in landen zoals Peru, Indonesië, Brazilië en Ghana. Ecosia laat er geen gras over groeien: sinds de start in 2009 werden er ruim 100 miljoen bomen geplant. De inkomsten komen uit advertenties.

Volgens Ecosia zijn voor het planten van een boom gemiddeld 45 zoekopdrachten nodig. Je ziet de teller oplopen, het is haast te mooi om waar te zijn. In uitvoerige financiële verslagen, te vinden in de app, legt de non-profitorganisatie verantwoording af. Wie Google inruilt voor Ecosia, kan zich daar in ieder geval geen buil aan vallen. Op de achtergrond draait de techniek van Bing, een prima zoekmachine van Microsoft.

Bomen planten voor zoekopdrachten: het is een vorm van hedendaagse boetedoening. Ronkende servers in datacentra zijn niet de kleinste energieverbruikers, ook al spannen internetbedrijven zich in om hun uitstoot te verminderen. Zo wil Facebook naar nul emissie in 2030 en koopt Google grootscheeps zonne- en windenergie in.

Van een heel andere aard is de app Bringly, die lokale middenstanders in contact brengt met fietskoeriers. De koeriers halen pakketjes ’s middags op bij de winkel om die ’s avonds te bezorgen bij de klant, zonder CO2-uitstoot. Mede door de coronacrisis gaat het de Amsterdamse start-up in zogeheten „last mile bezorging” voor de wind. Het duurzame bezorgplatform is in 32 plaatsen –vooral steden– actief en bestrijkt een fors deel van het land. Drenthe en Zeeland zijn nog blinde vlekken op de kaart.

Wie de gevolgen van zijn onlinekoopgedrag wil compenseren, kan TreeClicks downloaden. Daarbij zijn meer dan 40.000 webwinkels aangesloten. Bezoek je vanuit de app bijvoorbeeld hema.nl om daar een aankoop te doen, dan ontvangt TreeClicks een vergoeding. Met die inkomsten worden projecten voor herbebossing gesteund in de Amazone, India en Australië.

De app EerlijkWinkelen, tot slot, gidst de gebruiker naar winkels met fairtrade, biologische of tweedehandsartikelen. Het gaat om ruim duizend zaken in veertig grotere gemeenten. Van Wereldwinkels tot een lunchcafé dat fairtradekoffie schenkt.

Minder consumeren wil ook helpen. Maar, zoals Treeclicks weet, „soms heb je toch iets nodig.”

Hormann: Duurzaamheid is een decor

Koos van Noppen staat pal voor het goede leven

Duurzaamheid en dierbaarheid gaan hand in hand in Lanxmeer