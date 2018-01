Onderzoek naar effect van pandabezoeken

Belangstelling genoeg voor de twee reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Hele schoolklassen gaan erheen. Welk effect zo’n bezoek aan de beren heeft, gaat hoogleraar Wals van de Wageningen University & Research de komende jaren onderzoeken.

De hoogleraar voor duurzame ontwikkeling neemt aan dat kinderen door de bezoeken aan panda’s betrokken raken bij het behoud van diersoorten. Ook denkt Wals dat de leerlingen zich ervan bewust worden dat er veel manieren zijn om diersoorten te beschermen.

Kinderen van verschillende basisscholen gaan gedurende drie jaar twee keer op bezoek bij de panda’s, in groep 5 en 7.

Na elk bezoek krijgen de kinderen een aantal lessen waarin ze stilstaan bij wat ze geleerd hebben over bedreigde diersoorten en biodiversiteit.

Om vast te stellen wat het effect is op de kennis, houding, waarden en het gedrag van kinderen volgt Wals ook groepen leerlingen van vergelijkbare scholen die niet meedoen aan het lesprogramma.

De uitkomst is pas over enkele jaren bekend, maar de Wageningse hoogleraar schat nu al in dat de panda’s kinderen inderdaad beïnvloeden omtrent de bescherming van natuur en milieu.