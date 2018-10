Onderzoek naar ecologische effecten windparken nodig

In 2050 beslaan windmolenparken 20 procent van de Nederlandse Noordzee. Er komen duizenden windmolens bij. Wat doet dat met de trekvogels en het zeeleven? Onderzoek naar ecologische effecten is gewenst, stellen natuurorganisaties, de visserijsector, de windenergiesector en de olie- en gasindustrie in het FD.

Welke effecten de aanleg van grote nieuwe windparken, kunstmatige eilanden en waterstoffabrieken als onderdeel van de energietransitie gaan hebben op de natuur moet beter worden onderzocht. Ook is meer regie nodig om de belangen van alle betrokken partijen op de Noordzee te behartigen, stellen de organisaties.

Deze oproep komt op het moment dat er wordt onderhandeld over een klimaatakkoord, waarin naar verwachting een ambitieuze groeiagenda voor windenergie op zee wordt vastgelegd om Nederland klimaatneutraal te maken.