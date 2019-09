„Nog op de boot en al twee goede gesprekken”

Bezoek aan het Springtij Forum op Terschelling levert toevallige ontmoetingen op. Juist om die ontmoetingen is het Springtijgangers te doen. In gesprek met twee deelnemers: een veteraan en een aspirant.

De reden dat Springtijveteraan Herman Mulder al voor de achtste keer naar Terschelling afreist, is de ontmoeting. „Allereerst gaat het me dan om mijn vrienden. Ik ontmoette hier veel mensen die dezelfde duurzaamheidsagenda hebben als ik. Het is voor mij een moment van opladen. Ik ken zeker een kwart van de deelnemers.”

Geen Zuidas, maar zeelucht voor zoektocht naar samenwerking op Springtij

Voor Mulder, die in het dagelijks leven voorzitter is van het SDG Charter, vormen ontmoetingen met nieuwe deelnemers een haast even belangrijke motivatie om naar het jubilerende Springtij te komen. „De spontane ontmoetingen met nieuwe mensen leveren inspirerende perspectieven en samenwerking op.”

Inspireren

Zo maakte Mulder in de trein al kennis met Hesse McKechnie, van de stichting Eden Holland, die voor het eerst naar het driedaagse duurzaamheidsforum komt. Last minute, omdat zijn collega afhaakte. McKechnie weet niet precies wat hij moet verwachten van Springtij. „Ik ben bezig met gezonder, leuker en duurzamer te leven. Dus ik laat me graag daarover inspireren.”

Toch heeft hij wel een doel op het waddeneiland. Eden Holland is een stichting die in 2023 een duurzaamheidsthemapark wil realiseren in Almere. Hij vraagt daarom medeforumgangers graag om feedback op het concept. „En ik ben nog niet eens op het eiland aangekomen en heb al twee goede gesprekken gehad”, aldus McKechnie.

„Wij zijn als museum niet uit op winst. Ik kreeg hier al de fantastische tip om de boekhouding niet alleen in geld uit te drukken, maar ook in welzijn. Dus bijvoorbeeld in hoeveel CO2 we besparen en in het aantal kansen dat kinderen dankzij ons krijgen”, vertelt McKechnie.

Hefboom

Volgens Mulder tonen gesprekken, zoals hij die voerde met McKechnie, het succes aan van Springtij. Het draagt concreet bij aan verduurzaming. „Het programma van het forum is een kapstok, daar begint het mee. Maar in de sessies en de ontmoetingen daar gebeurt het. Daarmee gaat het programma als een hefboom werken, waarmee er op maandag en dinsdag na afloop van het forum echt wat verandert.”

Als Mulder terugdenkt aan eerdere edities van Springtij dan blijft één moment hem altijd bij. „Dat was in 2013. De duinrede van ruimtevaarder Wubbo Ockels. In een duinpan bracht hij een indringende boodschap. We wisten allemaal dat het –vanwege zijn ernstige ziekte– de laatste keer zou zijn dat hij op Springtij was. Hij vertelde hoe nietig de aarde eruitziet vanuit het heelal. Hij zei dat de het vraagstuk rond verduurzaming enorm is. Die uitdaging is zo groot dat we het vanwege onze nietigheid alleen samen kunnen aanpakken.”

Dit is deel 2 in een drieluik over het Springtij Forum. Zaterdag deel 3