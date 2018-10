Nog geen eindoordeel EU over pulsvisserij

Zo’n honderd Nederlandse vissers die gebruikmaken van de pulstechniek, weten nog niet of ze die techniek in de toekomst nog mogen gebruiken. Donderdag was er in Straatsburg een belangrijke vergadering, een zogeheten triloog, maar de partijen zijn daar niet tot overstemming gekomen.

Het Europees Parlement (EP) stemde dit voorjaar voor een verbod op de pulskorvisserij. De Europese Commissie wil de techniek toestaan, mits uit onderzoek blijkt dat het geen kwaad kan voor de vissen. De Raad van Visserijministers wil techniek beperken tot 5 procent van de vissersvloot per lidstaat. Nederland wil de pulsvisserij vrijgeven.

De Nederlandse Vissersbond en VisNed meldden donderdagmiddag dat er wel voortgang is gemaakt, maar nog geen compromis is gesloten rond de pulsvisserij. Er wordt op korte termijn een nieuwe triloogvergadering belegd waarop onder andere de pulstechniek weer wordt geagendeerd. Het is nog niet duidelijk wanneer deze vergadering staat gepland.

VisNed en de Nederlandse Vissersbond bespreken volgende week de situatie met minister Schouten (Visserij).