Voor de debatavond die het Reformatorisch Dagblad op 11 maart organiseert met minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zijn al meer dan 130 aanmeldingen. Daarmee zijn er in de gereserveerde zaal in de Driestar Hogeschool in Gouda nog enkele tientallen plaatsen over.

Wie het debat over biodiversiteit in het kader van de Week van de Schepping nog wil volgen, zal zich dus snel moeten aanmelden om nog een plekje te veroveren. Er zijn geen kosten aan verbonden.