Op een akker in Noord-Groningen is recent een jong wit haasje geboren. Het diertje is afgelopen week ontdekt door akkerbouwer Arjan Koop toen deze op zijn land aan het werk was. Het diertje had zich verstopt op een geploegde akker maar viel op vanwege zijn opvallend witte kleur.

Volgens kenners gaat het om een zogenaamd leucitisch haasje. Leucisme is een afwijking die leidt tot verminderde pigmentatie. Dieren met deze afwijking hebben vaak een witte vacht, huid, veren of schubben. Het verschil met albinisme is dat leucistische dieren een normale oogkleur hebben, terwijl de ogen van albinistische dieren altijd rood zijn.

De witte kleur maakt het diertje in deze periode –nu er nog weinig gewas op het land staat en dus bijna geen dekking is– extra kwetsbaar en een makkelijke prooi voor bijvoorbeeld roofdieren. Dat dit geen belemmering hoeft te zijn om groot te worden bewijzen enkele eerdere waarnemingen van volwassen witte hazen in Noord-Groningen.