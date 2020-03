Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen de komende tijd. De Vogelbescherming heeft op drie nieuwe broedplaatsen camera’s geplaatst: bij een kauw, een koolmees en een merel. „Niets te doen door het coronavirus?” vraagt de organisatie. „Voor vogels kijken hoef je niet naar buiten!”

De kauw en de koolmees broeden in een nestkast, waarbij zowel in als buiten de kast een camera is gemonteerd. De merel heeft onder een dakgoot met wat takjes en mos zelf een nestje gebouwd.

De vogels zijn te volgen via beleefdelente.nl. De Vogelbescherming heeft plannen een samenvattend clipje maken zodat niemand de „mooie, spannende en bijzondere momenten” hoeft te missen. Ouders die iets voor hun thuiszittende kinderen willen bedenken kunnen trouwens ook op die website terecht. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd staan er les- en doetips op om de vogels te ontdekken.

>>beleefdelente.nl