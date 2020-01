De een zijn dood is de ander zijn brood. Dat spreekwoord gaat op bij de paarse dovenetel. Die plant werd tijdens de afgelopen eindejaarsplantenjacht veel meer gezien dan voorgaande jaren. Dit komt doordat veel concurrenten de extreem droge zomer van 2018 niet overleefden. Daardoor kreeg de paarse dovenetel meer kans om te ontkiemen.

Ook zijn broertje, de witte dovenetel, scoorde goed in de plantenjacht, die voor de zesde keer werd georganiseerd door Floron en tuintelling.nl. Tussen eerste kerstdag en 3 januari keken 750 mensen welke planten er bloeiden. In totaal vonden zij 571 wilde of verwilderde bloeiende plantensoorten. Het madeliefje werd het meest aangetroffen, daarna volgden straatgras, vogelmuur en klein kruiskruid. Op plek vijf volgde de paarse dovenetel. De meeste bloeiers werden gezien in het westen, waar het net een paar graden warmer was dan in de rest van het land.