Vogelaars uit het hele land trekken sinds 2 november richting het centrum van Apeldoorn. Op die zaterdag meldde waarnemer Merel Jansen namelijk dat er een kuifleeuwerik net naast het centraal station zit.

De kuifleeuwerik (ook wel straatleeuwerik genoemd) leeft op zandige, droge gronden en in vergelijkbare biotopen in stedelijk gebied. Hij maakt zijn nest op kale tot schaars begroeide gronden, bijvoorbeeld in de zeereep, op grinddaken, bouwrijp gemaakte en opgespoten terreinen. Het beestje eet zaden en groene plantdelen, maar verschalkt in de broedtijd ook insecten.

Deze vogel is in 2015 als broedvogel in Nederland uitgestorven. Waardoor dat kwam is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk speelden veranderingen in de stedenbouw, met verlies aan braakliggende terreinen, een rol. Ook de verruiging van de duinen in de zeereep, waar kuifleeuweriken vroeger ook broedden, kon meespelen.