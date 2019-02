In Amersfoort is op 24 januari een tijgerblauwtje aangetroffen. De grijsbruine vlinder is in Nederland een zeldzame verschijning. Normaal gesproken overwintert hij in Afrika en Zuid-Europa rondom de Middellandse Zee. Ook in Midden-Frankrijk en Zwitserland leeft de vlindersoort.

Waarschijnlijk is het Amersfoortse tijgerblauwtje vanuit een van deze streken meegelift in een vracht peulvruchten. Rupsen van het tijgerblauwtje leven in die vruchten en brengen er ook de winter door. Als zo’n rups dan in een warm huis terechtkomt, verpopt het tijgerblauwtje zich, waarna het een paar dagen later als vlinder tevoorschijn komt.

In 2001 en 2006 zijn er relatief veel tijgerblauwtjes in Nederland gezien. Daarna werd de vlinder bijna jaarlijks gezien, soms met vijf tot tien exemplaren per jaar. In 2013 plantte de vlinder zich voor het eerst in Nederland voort.

>>vlinderstichting.nl/tijgerblauwtje