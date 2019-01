De huismus was afgelopen weekeinde opnieuw de meest getelde vogel in de Nederlandse tuinen. De vogel voert al jaren de lijst aan in de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Erna volgen de koolmees en de vink. De merel lijkt een comeback te maken met de vierde plek.

Vogelbescherming Nederland spreekt van een recordaantal deelnemers. Naar verwachting ruim 70.000 mensen telden vogels in hun tuin of op hun balkon. Dit gebeurt gedurende drie dagen een halfuurtje lang, met zondag als slotdag.

De huismus was veruit de meest getelde soort. De vogel werd in minder dan de helft van de tuinen waargenomen, maar omdat ze in groepen leven zijn ze qua absolute aantallen het vaakst gezien. Gemiddeld bestond een groep mussen in de tuin uit acht exemplaren. Nummer twee werd de koolmees en drie de vink. Niet eerder eindigde de vink zo hoog.

>>tuinvogeltelling.nl/resultaten