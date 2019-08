Nieuwe sprinkhanensoort langs de Geul gezien

Langs de Geul bij Bunde (Limburg) is deze week de eerste rosevleugel in ons land gezien. Deze sprinkhaansoort kwam hier sinds het begin van de vorige eeuw niet meer voor, op tussentijds twee waarnemingen na. Onlangs zijn ze ook sinds lange tijd weer in België gezien. Dat meldt Naturetoday.com.

Onderzoekers van Bureau Natuurbalans zagen langs de geul veel blauwvleugelsprinkhanen toen er ineens een sprinkhaan met opvallend roze gekleurde achtervleugels opvloog. Ze wisten het insect te vangen met een visnetje. Het was een vrouwelijk, langvleugelig exemplaar dat aan de ‘afgevlogen’ vleugels te zien waarschijnlijk een behoorlijke afstand heeft gevlogen.

De onderzoekers sluiten niet uit dat de rosevleugel weer aan een opmars bezig is, zodat er binnenkort weer permanente populaties in ons land zijn. „Het zou goed kunnen met de droge zomers van de laatste jaren.”