‘Nieuwe’ kreeft en garnaal op koraal Bonaire

Onderzoekers hebben zeker zeven diersoorten ontdekt in de wateren rond Bonaire. Ze troffen op de koraalriffen en in zee onder meer een garnaal, korstanemonen en eenoogkreeftjes aan die het tot nog toe zonder beschrijving door mensen moesten stellen. Naturalis Biodiversity Center meldde de ontdekkingen dinsdag.

Het onderzoek bracht ook soorten aan het licht waarvan nog niet bekend was dat ze voorkomen rond Bonaire. Volgens de onderzoekers is sowieso nog veel onbekend over de biodiversiteit rond het Caribische eiland, dat een bijzondere gemeente van Nederland is. Eerder onderzoek richtte zich vooral op Curaçao. Hoewel de onderzoeksresultaten nog gepubliceerd moeten worden, is volgens de onderzoekers duidelijk dat het onderwaterleven van Bonaire „meer soortenrijk is dan werd verwacht”, zo schrijven ze op de site Nature Today.

De anemonen die de mariene biologen ontdekten, vormen „een kleurrijk geheel” met sponzen. Die laatsten bieden weer een schuilplaats aan kleine kreeftachtige beestjes. Die zijn vaak minder dan een millimeter lang. Een Russische specialist die mee was op expeditie, ontdekte diverse nog onbeschreven varianten.