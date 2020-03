Nestkasten verkopen tegen de eikenprocessierups

Tien studenten van het Hoornbeeck College in Amersfoort verkopen nestkasten via hun minionderneming Stay. De mezenkast van 14,95 euro is volgens woordvoerder Maarten Blankenstijn ontworpen voor de pimpelmees en de koolmees. „Die eten ongeveer 400 rupsen per week. Voor de bestrijding van de eikenprocessierups is het goed als er in Nederland zo veel mogelijk nestkasten komen.”

De kasten worden gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in timmerfabriek WEBO in Rijssen. Die gebruikt daarvoor uitsluitend resthout met het STIP-certificaat. Dat keurmerk geeft aan dat het hout uit duurzaam beheerde bossen komt. Een deel van de winst van Stay gaat naar een organisatie die ontbossing tegengaat.

Omdat er de laatste tijd ook berichten zijn dat nestkasten worden gestolen, adviseert Blankenstijn de kasten hoger in de boom te hangen.

>>koopjevogelhuis.nl