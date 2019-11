„Nederlandse vissers verstoren EU-programma trekvis”

De zalmen die Duitsers uitzetten in de Rijn worden door Nederlandse vissers gevangen en verkocht. Dat beweren Duitse natuurorganisaties, die dinsdagmiddag een petitie aanboden aan de Tweede Kamer waarin zij vragen om maatregelen.

Europese landen werken samen in een programma waardoor trekvissen zoals zalm, paling en steur kunnen migreren van de binnenland naar de open zee en weer terug. De Haringvlietsluizen waren jarenlang een geducht obstakel, maar de sluizen staan sinds begin dit jaar af en toe op een kier.

Toch merkt de Duitse zalmvereniging in Essen nog geen verbetering. Er worden zelfs minder zalmen geteld in de Duitse zijriviertjes van de Rijn dan voorheen. Volgens de vereniging komt dat doordat Nederlandse vissers onder andere bij de Haringvlietsluizen veel zalmen en andere trekvissen in hun netten vangen. De vereniging hoopt samen met 24 internationale natuurorganisaties dat er een beschermingszone komt voor migrerende vissen.