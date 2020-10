Nederlanders willen biodiversiteit beschermen, maar slechts een kwart weet hoe

Bio... wat? Bijna tweederde van de Nederlanders weet niet wat het woord biodiversiteit betekent. Hoog tijd om daar wat aan te doen, vindt de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dinsdag start de campagne ”Maak Grijs Groener”.

Verscheidenheid aan plant- en diersoorten. Dat geeft het woordenboek Van Dale als uitleg bij het woord biodiversiteit. Bij een toenemend aantal soorten planten of dieren in een land gaat het goed met de biodiversiteit. In Nederland is echter sprake van een afnemend aantal plant- en diersoorten.

Daarom hebben natuurorganisaties, boeren, kennisinstellingen, overheden en bedrijven in 2018 de handen ineen geslagen en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel opgesteld. Op 22 mei 2019 is er een stichting aan het deltaplan gekoppeld. Die heeft deze datum gelijk uitgeroepen tot de Dag van de Biodiversiteit. Voorzitter Louise Vet: „Biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving.”

Als Nederlanders is uitgelegd wat biodiversiteit is, blijkt dat vier van de vijf het belangrijk vindt om die soortenverscheidenheid te beschermen. Dat komt uit onderzoek van bureau Motivaction in opdracht van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel onder ruim 1.200 Nederlanders.

Bijna eenderde vindt dat er dringend verandering moet komen en bijna een kwart zegt biodiversiteit mee te laten wegen tijdens de verkiezingen van volgend jaar. Daarmee staat het onderwerp op de vijfde plek van grote verkiezingsonderwerpen en wordt het belangrijker gevonden dan thema’s als onderwijs en werkgelegenheid. Op de vierde plek staat ‘energie en klimaat’, een onderwerp dat volgens Vet aansluit bij biodiversiteit. „Klimaat, natuur en biodiversiteit zijn thema’s die in elkaar grijpen. Het is goed om te zien dat veel Nederlanders dit soort onderwerpen die gaan over het welzijn van onze aarde erg serieus nemen en dat zij willen dat er snel verandering komt.”

Drie van de vijf Nederlanders wil heus wel wat doen om de biodiversiteit te beschermen. Maar slechts een kwart weet ook wat. Toch doen mensen, onbewust of niet, al dingen om biodiversiteit te helpen. Zo zegt 47 procent het afgelopen jaar voorzieningen voor dieren bij het huis te hebben geplaatst en bijna evenzoveel mensen hebben hun tuin of balkon groener gemaakt.

Daarnaast zijn er landelijk honderden lokale, particuliere initiatieven om biodiversiteit te helpen. „In Zuid-Holland wordt er hard gewerkt om kilometers aan oevers bloemrijk te maken. In Nieuwegein zorgt plaatselijke jeugd ervoor dat er weer wilde bloemen in de buurt bloeien en in Amsterdam leggen bewoners en bedrijven mini-voedselbossen aan”, aldus Vet.

Tijdens de campagne ”Maak Grijs Groener” krijgen Nederlanders uitleg over biodiversiteit en wat ze kunnen doen om het te beschermen. Eén van de vele tips laat zien waar de naam van de campagne vandaan komt: Vervang tegels (grijs) voor bloemperken (groen). „In een tuin met alleen tegels en een (kunst)grasmat vind je niet veel biodiversiteit. Plant daarom meer bloemperken: insecten eten ervan, vogels schuilen erin en het ziet er prachtig uit.”

>> samenvoorbiodiversiteit.nl >>rd.nl/biodiversiteit

Tips om biodiversiteit een handje te helpen

Redactie natuur

Een bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit kan op allerlei manieren. Een greep uit de mogelijkheden:

n Gebruik geen onkruidverdelger in de tuin.

n Hang een nestkastje voor vleermuizen of een insectenhotel voor bijen op.

n Maak van tuinafval een composthoop.

n Plant inheemse planten en bloemen in gazons of perkjes in de straat of buurt.

n Bedrijven en burgers kunnen groene daken aanleggen.

n Leg een tiny forest (minibos) aan.

>>maakgrijsgroener.nl