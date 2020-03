Nederlander redt Fins nationaal park

Een Nederlander die een prijs krijgt omdat hij een Fins natuurgebied voor verstoring heeft weten te behoeden. Het overkwam de Nederlandse wetenschapper Kees Huisjes uit Kampen. „De gebeden van lutheranen zijn verhoord.”

Nationaal park Koli is sinds enkele jaren de trots van Finland: een schitterend landschap van ongerepte natuur, uitgestrekte bossen en tal van meren. Het omvat een gebied van ruim 30 vierkante kilometer en ligt in Noord-Karelië, in het oosten van Finland. Het gebied ligt op zeven uur reizen per trein van Helsinki, maar is ook per vliegtuig bereikbaar.

De bekendste bestemming is de 347 meter hoge Ukki-Kolitop, vanwaar de toeristen een schitterend uitzicht hebben over het Pielinenmeer en de bossen in het oosten. De Nederlandse wetenschapper analytische filosofie dr. Kees Huisjes uit Kampen kent dit gebied op zijn duimpje. Hij heeft meer dan twintig jaar in Finland gewoond en gewerkt en komt er nog regelmatig. Gaandeweg kreeg hij steeds meer aandacht voor dit uitgestrekte natuurgebied nadat hij in 1990 was aangesteld als docent aan de universiteit van Joensuu.

Rustzoekers

Wie van ongerepte natuur en rust houdt, kan volop genieten van het unieke landschap in Koli, aldus Huisjes. „Bij zonsondergang kleurt de lucht in allerlei tinten roze en oranje, voordat de zon achter de boomtoppen wegduikt. Ook bij zonsopgang kunnen natuurliefhebbers genieten van het felle rood, al moet je daarvoor wel vroeg uit de veren. Daarna nodigt de omgeving uit voor een stevige wandeling langs de oevers van het Pielinenmeer. Het is dan wel aan te raden om een jack of jas bij je te hebben, want in de directe omgeving van het meer is het koud op en sta je te bibberen.”

Nationaal Park Koli werd in 1991 opgericht en was in het begin in beheer bij het Finse Bosbouwonderzoekcentrum Metla. Tegenwoordig wordt dit park beheerd door de Metsähallitus, een natuurorganisatie van de Finse overheid.

Reddingsactie

Het park leek een ongestoorde toekomst tegemoet te gaan, totdat er een kink in de kabel kwam. Huisjes hoorde verontrustend nieuws over plannen om van dit natuurmonument Koli een commercieel pretpark te maken. Grote boormachines zouden stukken uit de rotsen houwen voor horeca en attracties. „Midden in de natuur zou het net lijken alsof je in een restaurant in het drukke Helsinki bent”, aldus Huisjes. „Dat kon natuurlijk niet.” Binnen de kortste tijd rees er protest tegen de plannen. Natuurvrienden richtten een comité op, waar ook Huisjes zitting in had. Hij wilde koste wat het kost de stilte en de ongereptheid van dit gebied bewaren.

Koli was begin 1900 al een inspiratiebron voor grote kunstenaars als Eero Järnefeld en componisten als Jean Sibelius. Diens vierde symfonie houdt rechtstreeks verband met zijn verblijf in Koli. „Als deze voorvechters van een zelfstandig Finland nog geleefd zouden hebben, zouden zij zich geen raad weten als ze van de plannen afwisten.”

Handtekeningen

De actievoerders werkten hun reddingsplan voortvarend uit en wisten in korte tijd meer dan 80.000 handtekeningen te verzamelen tegen de desastreuze ontwikkelingen in het Koligebied. Huisjes wist ook zijn promotor, de bekende Finse filosoof Von Wright, te interesseren voor zijn actie. Von Wright koos meteen partij voor Koli. Door zijn nauwe contacten met de Finse regering ging het gewraakte plan uiteindelijk niet door.

De protestactie maakte zo veel indruk op toenmalig minister Berglund dat deze besloot een groot gebied rond Koli tot nationaal park te verklaren.

In de concertzaal van Joensuu werden de initiatiefnemers vervolgens feestelijk onthaald door minister van Cultuur Mikkonen. Huisjes mocht de cultuurprijs van de Finse staat in ontvangst nemen vanwege zijn aandeel in de redding van het natuurmonument.

Voorbeden

Toch vindt de Nederlandse wetenschapper dat hij niet zozeer deze eer had verdiend. Veel belangrijker vindt dr. Huisjes het dat de voorbeden die gelovige lutheranen hadden opgezonden, zijn verhoord. „Er was veel gebeden voor het behoud van dit prachtige gebied dat van de schepping is overgebleven. Deze gebeden waren ook hard nodig omdat de initiatiefnemers diverse bedreigingen kregen te verduren, zelfs uit het buitenland. Dit waren vooral afkomstig van zakenlieden die uit waren op het snelle geld en alleen kortetermijnsuccessen voor ogen hadden, niet het behoud van natuur. Gelukkig voor Koli is het allemaal goed afgelopen.”

>>nationalparks.fi/kolinp

xxxxxxxxxxxx

xxx