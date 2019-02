„Natuurnetwerk komt  niet op tijd af”

Er komt te weinig natuur bij om de natuurdoelen te halen die Nederland zichzelf heeft gesteld. Daarvoor waarschuwden Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, en ANWB-baas Frits van Bruggen in een opiniestuk in Trouw. In 2013 werd afgesproken dat in 2027 het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur, klaar moet zijn. De provincies beloofden 80.000 hectare nieuwe natuur aan te leggen. Maar volgens Van den Tweel en Van Bruggen „zit er niet veel schot meer in dit project.” Er moet nog 44.000 hectare natuur bij.

Volgens de twee directeuren „doen enkele provincies weinig tot niets meer aan natuurontwikkeling.” Als er in dit tempo wordt verdergegaan, wordt het natuurnetwerk pas in 2049 voltooid. „Twintig jaar later dan beloofd.” De twee organisaties roepen minister Schouten ertoe op na de Provinciale Statenverkiezingen met Gedeputeerde Staten om de tafel te gaan en tot een plan van aanpak te komen.