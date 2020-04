Natuurmonumenten wil meer natuur in achtertuinen

’s GRAVELAND (ANP) - Nu de kans bestaat dat Nederland de zomervakantie in de achtertuin moet doorbrengen, zijn mogelijk meer tuinbezitters bereid om terrastegels en schuttingen te vervangen door natuurlijk groen. Dat hoopt Natuurmonumenten, die daarvoor maandag is begonnen met het Nationale Tuinonderzoek. De organisatie wil weten hoe tuinen er nu uitzien en hoeveel mensen mee willen doen om tuinen „groener” te maken.

Volgens Natuurmonumenten is ruim 56.000 hectare grond in Nederland in gebruik als privétuin. Tuinen zijn kleine landschappen met hun eigen diersoorten, aldus de organisatie. Maar omdat steeds meer mensen hun tuinen bestraten en huizen steeds minder kieren en gaten hebben, is er steeds minder ruimte voor mussen, zwaluwen, vleermuizen en insecten zoals bijen.

„De natuur is uit balans”, vindt boswachter Mathiska Lont. „De biodiversiteit in tuinen is belangrijk om de balans te herstellen. Hoe meer variatie, hoe meer diersoorten. En het is nog makkelijk ook: onkruid kan grotendeels blijven staan en blad harken is bijna niet meer nodig.”