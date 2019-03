Mollentelling: geen molshopen in stadscentra

Nederlanders konden afgelopen weekend de mollen en molshopen tellen in hun tuin of in bossen, weilanden en parken en de resultaten doorgeven via een speciaal mollenmeldpunt.

Bij het meldpunt op Waarneming.nl kwamen zaterdag en zondag meer dan 2500 meldingen binnen. „De melders hadden molshopen of dode mollen gezien. Levende mollen zijn er niet gemeld”, zegt Elze Polman van de Zoogdiervereniging. De resultaten bevestigen wat ze al vermoedde: mollen komen niet of nauwelijks voor op de Waddeneilanden en in stadscentra, maar juist weer wel in buitenwijken.

„De meldingen waren uit alle provincies afkomstig. Vanuit Het Nationale Park De Hoge Veluwe kwamen geen meldingen. Dat kan komen doordat mensen daar niet zijn gaan tellen, maar ook de schrale, weinig voedselrijke bodem zal oorzaak zijn.” De mol (Talpa europaea) gedijt het best in niet al te zandige of vochtige bodem met bij voorkeur veel regenwormen.