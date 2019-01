Minder vlees en suiker in duurzaam dieet

Halveer de dagelijkse portie vlees om de wereld duurzamer te maken. Het is een van de oproepen uit een rapport dat donderdag in medisch vakblad The Lancet verscheen.

Het rapport ”Food in the Antropocene” (voeding in het tijdperk waarin de invloeden van de mens merkbaar zijn) is geschreven na drie jaar onderzoek van 37 epidemiologen, voedingsexperts, economen, ecologen, klimaat- en beleidswetenschappers uit zestien landen.

Opvallend onderdeel is een dieet waardoor in 2050 een bevolking van 10 miljard mensen gevoed kan worden, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Noodzakelijke ingrediënten: nieuwe eetgewoonten, verbeterde voedselproductie en minder voedselverspilling.

Het rapport heeft een optimistische boodschap, aldus de Britse hoogleraar Tim Lang, een van de onderzoekers, donderdag in de Volkskrant. „We moeten anders gaan eten en op een andere manier voedsel verbouwen. Maar we kunnen de wereld gezond en duurzaam voeden in 2050.”

Overvoed

Een verandering in de voedselproductie en voedselconsumptie is urgent, volgens het rapport. Meer dan 3 miljard mensen hebben een ongezond voedselpatroon en zijn ofwel ondervoed of overvoed. „We zien wereldwijd een enorme toename van chronische ziekten die het gevolg zijn van ongezond eten zoals obesitas, hart- en vaatziekten en suikerziekte.” Ook aan de productiekant stapelen de problemen zich op, aldus Lang. „Voedselproductie veroorzaakt grote milieuproblemen die het ecosysteem van de aarde bedreigen.”

Met name de vlees- en suikerconsumptie moet drastisch omlaag volgens de onderzoekers. Per dag staat het ”Dieet voor de 21e eeuw” 43 gram vlees toe: 29 gram kip, 7 gram varkensvlees en 7 gram rund of lam. Een enorm verschil met de 100 gram varkensvlees die Nederlanders nu dagelijks wegkauwen. De consumptie van noten, fruit, groente en peulvruchten moet volgens het rapport verdubbelen.

Dappere poging

Guido Camps, onderzoeker humane voeding aan Wageningen University, noemt het rapport een „dappere poging” om klimaatproblematiek aan voedingsproblematiek te koppelen. Hij vraagt zich echter af of de politiek in staat is om stappen te ondernemen. „Het rapport lijkt uit te gaan van een wereldoverheid, die zowel voedingsrichtlijnen opstelt als de voedselconsumptie reguleert. Die is er niet.”

Camps heeft bovendien zijn vragen bij de daadkracht van de Nederlandse politiek. „Van het klimaatakkoord en het preventieakkoord komt nauwelijks iets terecht. Om het eetgedrag van burgers te veranderen, moet de overheid heftig ingrijpen. Bijvoorbeeld met extra belasting op vlees en snoep.”

Vaststaat volgens Camps dat dit dieet gezondheidsproblemen verkleint. „Of er 11 miljoen minder doden zullen zijn (zoals het rapport claimt, red.) heb ik niet nagerekend. Maar een dieet met weinig vet en veel vezels is zeker gezond.”