Minder hommels geteld tijdens Nationale Bijentelling

Tijdens de Nationale Bijentelling afgelopen weekwisseling zijn er veel minder hommels –die ook tot de wilde bijen behoren– gezien dan voorgaande jaren. De aardhommel bijvoorbeeld stond in 2018 en 2019 op plek drie van meest getelde soorten, dit jaar zakte hij met 7544 tellingen naar plek zes. „Vorig jaar viel de telling in een koud weekend. Hommels kunnen daar door hun dikkere vacht beter tegen dan andere bijen en werden daarom relatief veel gemeld. Het speelt ook mee dat het al wat langer mooi weer is”, verklaart Vincent Kalkman, entomoloog bij Naturalis.

„Veel hommelkoninginnen zijn al ver gevorderd met hun nest en blijven nu ondergronds om voor hun broed te zorgen, waardoor je ze minder snel op de bloemen ziet. Na drie edities kunnen we nog niet met zekerheid trends vaststellen. Daarvoor moeten we zo’n vijf jaar op rij tellen. Wel wijzen de resultaten erop dat het zeker niet slecht gaat met bijen in de stedelijke omgeving. De aandacht van bewoners en gemeenten voor bijen lijkt te helpen.”