'Miljoen soorten bedreigd met uitsterven'

Van de naar schatting acht miljoen plant- en diersoorten op aarde, worden er ongeveer een miljoen bedreigd met uitsterven. Dat kan in veel gevallen al binnen enkele tientallen jaren gebeuren, concluderen internationale experts uit vijftig landen in een gezaghebbend rapport.

De onderzoekers luiden de noodklok over de staat van de biodiversiteit. Het tempo waarin unieke soorten verdwijnen, ligt tegenwoordig tientallen tot honderden keren hoger dan gemiddeld was tijdens de afgelopen eeuwen. De huidige pogingen om de teloorgang van de natuur een halt toe te roepen, zouden onvoldoende zijn.

Voorzitter Robert Watson van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES), dat 132 lidstaten telt, spreekt over een ,,onheilspellend beeld''. Hij waarschuwt dat de mensheid het roer ingrijpend moet omgooien om het tij te keren.

,,Uit het rapport blijkt dat het nog niet te laat is om het verschil te maken'', zegt Watson in een verklaring. ,,Maar alleen als we nu beginnen op ieder niveau: van lokaal tot wereldwijd'', vervolgt hij. ,,Door middel van 'transformatieve veranderingen' kan de natuur worden behouden, hersteld en op duurzame wijze worden gebruikt.''

De onderzoekers wijzen onder meer grootschalige landbouw en visserij aan als boosdoeners. Ze stellen dat de wereldbevolking sinds 1970 meer dan verdubbeld is: van 3,7 naar 7,6 miljard mensen. Daardoor groeide het aantal stedelijke gebieden en de mate waarin we beslag legden op natuurlijke hulpbronnen.

Een van de voorbeelden is het verlies van 100 miljoen hectaren tropisch bos tussen 1980 en 2000. Dat komt vooral door veeteelt in Latijns-Amerika en de aanleg van plantages in Zuidoost-Azië. Sinds 1980 zou ook de plasticvervuiling zijn vertienvoudigd.