Mezensterfte door bestrijding buxusmot

Kool- en pimpelmezen in buurten waar de buxusmotrups wordt bestreden met gif gaan vaak dood aan de vele soorten bestrijdingsmiddelen. Dat bleek dinsdag uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).

In 2018 heeft het CLM vijf dode jonge mezen onderzocht op plaatsen in de stad waar de buxusmot werd bestreden. Ook vijf dode jonge mezen uit een bosgebied, waar geen bestrijding plaatsvond, zijn onderzocht. In totaal zijn er wel veertien verschillende gifsoorten gevonden in de onderzochte mezen.

Uit het onderzoek bleek dat de ‘stadsmezen’ een veel groter aantal bestrijdingsmiddelen bevatten dan de ‘bosmezen’. Opvallend: de meeste van de gevonden middelen zijn niet eens toegelaten om door particulieren tegen buxusmot gebruikt te worden. Het zijn dus illegale gifstoffen.

Dit jaar gaat het CLM het mezenonderzoek op een grotere schaal uitvoeren en Vogelbescherming Nederland ondersteunt dit onderzoek.