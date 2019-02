Met hoekwoning uit 2006 in stapjes naar volledig gasloos

In de jaren 60-woning in Den Helder deden ze jarenlang hun best om een gunstiger energielabel te krijgen. Verder dan E kwamen Anton en Janneke Scheele echter niet. Nee, dán hun hoekwoning in Kamerik. Koud kunstje om die gasloos te krijgen. Toch?

Het echtpaar Scheele zit op de bank met de laptop op schoot. De offerte van Energietechniek Wagtho uit Voorthuizen staat op het scherm. Anton (61) wijst naar de tweede stelpost. ”Set zonnepanelen 8x300Wp incl montage” à 2600 euro. „Het zal nog een toer worden om die kwijt te raken, naast de acht die er nu al liggen. Misschien op het dak van de schuur.” De huidige panelen leveren jaarlijks evenveel elektriciteit op als het echtpaar verbruikt.

gasloos

Janneke (63) staat op en loopt naar de houtkachel. „Ik wacht zo lang mogelijk met hem aansteken”, zegt ze over de warmtebron. „Meestal pas tussen 18.00 en 19.00 uur, net voordat Anton thuiskomt.” Voor nu wil ze wel een uitzondering maken. Kleinzoon Tijmen van 3 jaar, die samen met zijn twee zussen bij opa en oma logeert, helpt bij het breken van de houtjes. Oma strijkt een lucifer aan en al snel verspreidt de kachel een behaaglijke warmte. De centrale verwarming kan voorlopig uit blijven.

Inductiekookplaat

Aardgas verstookt het echtpaar sowieso niet veel. In de keuken staat een inductiekookplaat en warm water komt van een keukenboiler. Op de plekken waar plavuizen liggen, is vloerverwarming aangebracht. „Dat was al zo toen we het huis twee jaar geleden kochten”, aldus Scheele.

Terug naar de offerte die het echtpaar kreeg om hun hoekwoning uit 2006 gasloos te krijgen. Onderaan de streep staat een bedrag van 17.025,50 euro inclusief btw. Het valt Anton Scheele wel wat tegen. „We hebben hier al energielabel A. Dan zou het toch niet meer zoveel moeten kosten?”

Zeker niet als je het vergelijkt met hun vorige woning in Den Helder. De marineman deed daar het nodige om een gunstiger energielabel te krijgen. Dubbelglas, verschillende vormen van isolatie; het mocht niet baten. Verder dan een E-label kwam hij niet. Het hoekhuis hier in Kamerik, een dorpje naast Woerden, is van een andere categorie. „En dan toch nog zo’n bedrag”, zegt Scheele weer. „We zouden het financieel gezien kunnen doen, maar hoe moet het met mensen die het minder hebben?”

In één keer gasloos worden wil het echtpaar Scheele niet. Dat heeft, al klinkt het wat vreemd, met duurzaamheid te maken. Janneke: „We proberen bewust te leven en gooien niet zomaar iets weg. Dat geldt voor alles. Voor eten, kleding, meubels en dus ook voor installaties in huis. De cv-ketel is nog te goed om bij het grofvuil te worden gezet. Hij moet nog een paar jaartjes mee.”

Een stappenplan is beter, vindt haar man. „Waarbij we eerst voor de zonneboiler zouden gaan, dan voor de warmtepomp of een alternatief en als laatste voor de extra zonnepanelen.” Nul op de meter is niet nodig. „De warmtepomp mag gerust netstroom gebruiken. Al is het natuurlijk mooier om zelfvoorzienend te zijn.”

Volledige overgang

Henk Wagtho van het gelijknamige energiebedrijf in Voorthuizen, snapt dat mensen niet direct kiezen voor een volledige overgang naar gasloos. „Het kan prima in stapjes.” De extra zonnepanelen die Wagtho heeft berekend, zijn inderdaad voor de warmtepomp. „Die verbruikt al snel 4000 kWh op jaarbasis. We hebben ook gesproken over een elektrische boiler, maar die vreet nog meer stroom dan een warmtepomp. Vandaar deze keuze.”

Scheele is overigens nog wel voorzichtig als het om een definitieve keuze gaat voor zo’n pomp. „We draaien nu wel aan de knop van de CO2, maar wie zegt mij dat dit de juiste knop is? Misschien zeggen onze kleinkinderen straks wel dat we het helemaal verkeerd hebben gedaan. Het klimaat is zo complex. Daarnaast wacht ik nog even af hoe de ontwikkelingen zullen gaan rond waterstof. Het zou jammer zijn om nu een dure warmtepomp aan te schaffen, terwijl waterstof straks een beter alternatief blijkt te zijn.”

Offerte familie Scheele

Warmtepomp installatie 15 kw incl. installatie 11.200,00

Set zonnepanelen 8x300Wp incl. montage 2600,00

Zonneboiler incl. montage 3500,00

Teruggave subsidies - 3229,34

Te betalen (incl. btw, na aftrek subsidies) 17.025,50