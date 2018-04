Meeuwenpoep als verdediging

Niet ver van mijn woonplaats zit een kokmeeuwenkolonie waar dit jaar zo’n 500 paren broeden. De eerste eieren zijn gelegd en dan gaat het heel snel. Vrijwel alle meeuwen leggen gelijktijdig hun eieren, want dan profiteren ze het meest van elkaars aanwezigheid bij de verdediging van het nest tegen allerlei belagers. Zodra een buizerd, kraai of zilvermeeuw zich bij de kolonie waagt storten de meeuwen zich op hun belager, en die heeft daar in de meeste gevallen niet van terug.

Een enkele keer is er ook een menselijke bezoeker die de kolonie betreedt. Misschien uit onschuldige nieuwsgierigheid, maar het bezoeken van zo’n kolonie is niet bepaald een aanrader. Het verstoort de vogels enorm en daarmee ook het broedsucces. Het betreden van het broedgebied is daarom verboden.

Wie het verbod negeert, wordt door de vogels zelf afgestraft. Ze ondernemen pijlsnelle stootduiken. Meestal krijgt een bezoeker hooguit een vluchtige tik van een vleugel. De vogels beschikken over een veel effectievere afweer. Ongewenste bezoekers worden vanuit de lucht belaagd met een bombardement van meeuwenpoep. Steeds opnieuw blijkt daarbij dat ze erg goed kunnen mikken. Beter dus om van een afstandje de kolonie te bekijken, dan kun je prachtig zien hoe het familieleven van de vogels verloopt.