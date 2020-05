Meerderheid Nederlanders wil best een nestkastje ophangen

Een ruime meerderheid van de Nederlanders is best bereid om een nestkastje, een insectenhotel of een waterbakje voor de dieren in hun tuin te plaatsen. Dat is volgens Natuurmonumenten belangrijk, aangezien privétuinen eigenlijk kleine landschappen zijn met hun eigen planten- en dierensoorten. Als elke tuinbezitter iets extra’s doet voor de natuur, is dat goed voor de biodiversiteit in het hele land.

Natuurmonumenten organiseerde dit voorjaar het Nationale Tuinonderzoek, waaraan 43.942 tuinbezitters deelnamen. Van hen is 81 procent bereid om in de tuin iets extra’s te doen voor de natuur. Iets meer dan de helft van de deelnemers wil een muur of schutting laten begroeien. Schuttingen helemaal vervangen door een heg of struiken is niet populair.

Mensen vanaf 50 jaar hebben vaker een groene tuin dan jongeren, aldus Natuurmonumenten. Bijna de helft van de tuineigenaren onder de 50 jaar heeft vooral veel tegels. Maar 63 procent van deze groep is wel van plan om komend jaar bestrating te vervangen door groen.

Volgens Natuurmonumenten zorgt de coronacrisis voor een herwaardering van de natuur. „De grote deelname aan het onderzoek laat zien dat de tuin heel actueel is. Meer mensen dan ooit werken in de tuin.” In Nederland is ruim 56.000 hectare grond in gebruik als privétuin.