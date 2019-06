Meer steun voor bijenhouders in Europa

Bijenhouders in de Europese Unie krijgen de komende drie jaar meer financiële steun. De Europese Commissie stelt 120 miljoen euro beschikbaar, 10 procent meer dan in de periode 2017-2019. De lidstaten verdubbelen het bedrag.

In de EU-landen lopen programma’s om imkers te ondersteunen onder meer vanwege de essentiële rol die bijen vervullen bij de bestuiving van gewassen. Het gaat om educatie, het opzetten van een bijenbedrijf, bestrijding van parasieten die schade aanrichten aan korven en verbetering van de kwaliteit van honing. EU-landbouwcommissaris Phil Hogan zegt de bijenhouderij en de gezondheid van bijen "extreem serieus" te nemen.

De EU telde vorig jaar zo’n 650.000 bijenhouders met in totaal ruim 17,5 miljoen korven. De honingproductie lag op 230.000 ton, waarmee Europa na China wereldwijd de grootste producent was. Toch werd van alle in de EU geconsumeerde honing 40 procent geïmporteerd.

Spanje, Roemenië en Polen zijn de EU-landen met de meeste bijenhouders, gevolgd door Italië, Frankrijk en Griekenland. Nederland is met 7000 imkers een relatief kleine speler, hoewel er de komende drie jaar een stijging van 20 procent wordt verwacht. Het aantal bijenkorven steeg vorig jaar met 4000 naar 82.000.

De ruimere steun voor de imkerij stemt Nederlandse Bijenhoudersvereniging positief. „Nederland is toonaangevend in duurzame fruit-, groente- en zaadteelt en de veredeling van rassen. Honingbijen vervullen daarin een essentiële taak. De verdere professionalisering van de imkerij kan met de groeiende overheidsbudgetten beter worden vormgegeven. Onderdeel hiervan is het in kaart brengen van de Nederlandse bestuiverssituatie en het bieden van objectief inzicht in de kwaliteit van drachtgebieden in Nederland. Doel is synergie te creëren tussen de inzet van honingbijen en andere bestuivers.”