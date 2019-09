Media schrijven massaal over klimaat

In de aanloop naar een VN-klimaattop maandag in New York besteden zeker 250 media deze week extra aandacht aan klimaatverandering. In Nederland doen Trouw en De Groene Amsterdammer mee.

Covering Climate Now komt uit de koker van het Amerikaanse tijdschrift Columbia Journalism Review, het Amerikaanse weekblad The Nation en de Engelse krant The Guardian. Het initiatief moet zorgen voor betere berichtgeving over „hét bepalende verhaal van onze tijd.”

Als aftrap van de week vol klimaatschrijverij sommen de hoofdredacteuren van de twee eerstgenoemde bladen in een artikel vijf blokkades op waarom media berichtgeving over klimaatverandering uit de weg zouden gaan. Een ervan: „Lezers zouden kunnen denken dat we activisten zijn.” Hun reactie: „Journalistiek is er altijd geweest om fouten recht te zetten, de machtigen ter verantwoording te roepen en leugens te benoemen. Het is in onze beste traditie om licht te werpen op onze irritantste problemen, om ze te helpen oplossen.”

Ook opinieweekblad De Groene Amsterdammer gaat in op de rol van de pers. Het principe van waarheidsvinding in de journalistiek zou botsen met de ongezouten waarheid, in dit geval klimaatverandering. „Vanuit het idee van objectiviteit krijgen klimaatsceptici disproportioneel veel aandacht in de media, concludeerde een onderzoek in Nature Communications. Wat ons betreft is er sprake van een ”false balance” als de zelfverklaarde strijders tegen de ‘klimaathysterie’ telkens weer een podium krijgen om hun desinformatie te verspreiden. De gevolgen zijn ernstig, want zolang er bij het grote publiek twijfel bestaat, zal de politiek niet doorpakken als het gaat om maatregelen die offers vragen van burgers en bedrijven.”

Dagblad Trouw ging op reportage in de boswachterij van het Drentse Gieten. Daar leggen naaldbomen massaal het loodje vanwege het geknaag van een bastkever, de letterzetter geheten. Volgens Ronald Sinke (62) van Staatsbosbeheer speelt bij de opmars van de kevertjes klimaatverandering de hoofdrol. „We zijn er in een paar jaar ineens achter gekomen dat klimaatverandering niet een zorg is voor later, maar nu al grote gevolgen heeft. Het klimaatkwartje is wel gevallen.” Trouw beantwoordt deze week ook elke dag een klimaatvraag.

Als onderdeel van Covering Climate Now hield CBS News een peiling onder 2000 Amerikanen. Hieruit blijkt onder meer dat bijna twee derde van de Amerikanen klimaatverandering een serieus probleem of zelfs een crisis (25 procent) vindt. Iets minder dan de helft van de respondenten denkt dat menselijke activiteit veel bijdraagt aan de klimaatverandering. Een kwart denkt dat de mens (vrijwel) geen invloed heeft op het klimaat. Twee derde van de Amerikanen voelt zich persoonlijk verantwoordelijk om duurzamer te leven. The Guardian legt de uitkomst van de opiniepeiling als volgt uit: „Amerika ontwaakt.” In een ander artikel zette CBS News vijf dingen op een rij die iedereen zou moeten weten over de opwarming van de aarde.

De Amerikaanse nieuwssite The Daily Beast schrijft over twee nieuwe studies van de Yale Universiteit die gaan over de houding van (conservatieve) christenen in de Verenigde Staten ten opzichte van klimaatverandering. De eerste studie ontrafelde dat „het beschermen van Gods schepping” een belangrijke motivatie voor christenen kan zijn „om de opwarming van de aarde tegen te gaan.” Ook rentmeesterschap was een belangrijke notie: „We kunnen de natuur gebruiken voor ons voordeel, maar het is niet oké om de tuin van God –die Hij ons heeft toevertrouwd– te vernietigen.”

Religieuze argumenten

Uit de tweede studie kwam naar voren dat voor christenen religieuze argumenten doorslaggevend zijn om in actie te komen tegen klimaatverandering. Gebruik van dergelijke taal past bij het groepsgevoel en laat zien dat meer „mensen zoals zij” zich druk maken over de kwestie. De auteur van de Amerikaanse nieuwssite merkt vervolgens op dat de taal van klimaatactivisten dan ook niet aansluit bij wat christenen zou kunnen bewegen.

Het wetenschappelijke tijdschrift Nature focust deze week ook extra op klimaatverandering. Een artikel vat in één zin samen hoe het gaat met de Noordpool: „De top van de wereld schreeuwt om hulp.” In juli berekenden onderzoekers de omvang van het Arctische zee-ijs op 8800 kubieke kilometer, wat bijna 50 procent minder is dan de gemiddelde waarde voor 1979-2018. Verder beschrijft het artikel de afname van gletsjers op Groenland en de aanhoudende bosbranden in Siberië.

Leestips

- Vice schrijft over het veranderende klimaat als bedreiging van papieren archieven.

- The Guardian roept weermannen en weervrouwen uit tot de helden van de klimaatcrisis, omdat ze zo’n belangrijke rol spelen in bewustwording bij het grote publiek.

- The Nation zet op een rij welk effect klimaatverandering op onze gezondheid heeft. Een hele lijst met mogelijke gevolgen wordt opgesomd.

- Het Nieuw-Zeelandse online newsmedium Newsroom interviewde klimaatwetenschapper James Renwick. Hij stelt dat de aanpak van klimaatverandering misschien wel een nieuw „moonlandingsmoment” kan worden.

„Internationale aandacht voor Nederlands klimaatakkoord”