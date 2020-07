Marker Wadden heeft eerste zelfvoorzienende eiland van Nederland

Het eerste zelfvoorzienende eiland van Nederland is een feit en bevindt zich in het Markermeer. Op Marker Wadden is een volledig duurzaam en zelfvoorzienend stukje Nederland gebouwd.

De elektriciteit op het eiland wordt ter plekke opgewekt met zonnepanelen, water komt uit een lokale bron en wordt ter plekke gezuiverd. Ook is het stukje Marker Wadden het eerste off-grid eiland van Nederland. Dat houdt in dat het eiland niet is aangesloten op het landelijke netwerk van elektriciteit, gas, drinkwater of riolering.

Op het eiland wordt natuuronderzoek gedaan, maar er zijn ook vier eilandhuisjes te huur voor bezoekers. Toch valt de bebouwing op het eiland mee; op niet meer dan 0,1% van de oppervlakte van de eilanden staan gebouwen.

Het is het enige eiland van de vijf eilanden op het Markermeer dat toegankelijk is voor publiek. De andere eilanden zijn natuurgebied. Donderdag gaat de nederzetting open.