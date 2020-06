Op een afgelegen deel van het Deense eiland Lolland staan de lupines in bloei, wat kan rekenen op de aandacht van voorbijgangers. Volgens lokale media passeren dagelijks meer dan duizend auto’s het bloemenveld. Ook houden automobilisten er halt. Menigeen schroomt niet om het veld in te gaan voor het maken van foto’s. Of de eigenaar van het veld daar zo blij mee is, vermeldt het bericht niet.