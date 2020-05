LTO: Provincies moeten beleid zwervende wolven herzien

De land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland wil dat de provincies het wolvenbeleid herzien. Vorige week zijn ongeveer zestig schapen doodgebeten door wolven. Door zwervende wolven te verwijderen moet het dierenleed en de materiële schade drastisch worden teruggedrongen, aldus LTO Nederland.

De organisatie wil bijvoorbeeld dat wolven verjaagd kunnen, aldus een woordvoerder. Ook „is jacht een mogelijke manier van wildbeheer. Jacht op de wolf zou mogelijk moeten zijn op het moment dat beheersing op een andere manier niet praktisch mogelijk blijkt”, aldus LTO.

„De politiek heeft de keuze gemaakt dat de wolf welkom is in Nederland. Het interprovinciaal wolvenplan, dat vorig jaar is gemaakt, sluit niet voldoende aan op de ellende waar we nu mee worden geconfronteerd”, zegt Ben Haarman van LTO Nederland. „Zwervende wolven die onvoorspelbaar gedrag vertonen en hun prooi niet doden om in noodzakelijk voedsel te voorzien, maar in korte tijd grote aantallen landbouwhuisdieren aanvallen.”

Een zwervende wolf kan dagelijks grote afstanden afleggen. Het is dus niet te zeggen waar hij zal opduiken of schade zal veroorzaken, stelt LTO.