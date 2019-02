Lege potjes kun je prima hergebruiken

Potjes en flesjes na gebruik afdanken wordt minder vanzelfsprekend. Unilever gaat experimenteren met hervulbare verpakkingen. Sommige lege potjes zijn sowieso te goed om weg te gooien.

Hervulbare deo

Een bijeffect van het gescheiden inzamelen van melkpakken, colablikjes en wat dies meer zij is dat je ermee wordt geconfronteerd hoeveel verpakkingen je als huishouden na eenmalig gebruik weggooit. Je zou kunnen zeggen dat dat een onvermijdelijk gevolg is van de consumptiemaatschappij. Voedsel- en cosmeticareus Unilever gaat komende zomer experimenteren met hervulbare verpakkingen. Daarvoor richt Unilever Loop op, een „afvalvrij webwinkelplatform.” Consumenten kunnen hier rechtstreeks producten in hervulbare verpakkingen bestellen. Drie deodorantmerken gaan bijvoorbeeld een deodorantstick van aluminium aanbieden. Als de inhoud verbruikt is, stuur je de verpakking retour en wordt hij bijgevuld. Het doel is een verandering in het consumentengedrag tot stand brengen. Als dit aanslaat, betekent dat een besparing op grondstoffen. Maar het heen en weer sturen van pakjes kost natuurlijk wel energie.

Wie heeft ze nog?

Thuis zijn lege potjes en bakjes prima opnieuw te gebruiken. Een voorbeeld van een zeldzaam geworden maar superhandige verpakking die te goed is om na een keer gebruik weg te gooien: het fotorolhoudertje. Ooit slingerden die in elk huishouden wel rond, maar door de opkomst van de digitale fotografie is het inmiddels een verzamelobject geworden. Wie er nog een paar heeft liggen: wees er blij mee en maak er gebruik van. Want die houdertjes zijn niet alleen onverwoestbaar, ze sluiten ook nog eens geweldig goed af. Ze zijn zowel lucht- als lekdicht en tegelijk licht in gewicht, dus ideaal voor op vakantie. Wie gaat kamperen, kan er z’n zout of suiker vochtvrij in bewaren. Reizigers die streven naar zo weinig mogelijk bagage kunnen zo’n houdertje gebruiken voor een bescheiden hoeveelheid dagcrème of shampoo. Dat scheelt in de toilettas of de handbagage een slok op een borrel.

Glazen potjes

Ook voor glazen potjes met een schroefdeksel geldt: wees er zuinig op. Misschien met uitzondering van de exemplaren waar augurken of mosterd in hebben gezeten, vanwege de hardnekkige lucht. Een voorraadje lege conserven- of jampotjes is handig voor het inmaken van jam, chutney en appelmoes. Maar ze zijn ook heel geschikt voor het luchtdicht bewaren van restjes die krokant moeten blijven. Het lijkt wel of ze zelfs beter afsluiten dan trommels, blikken en bewaardozen die speciaal voor dat doel op de markt worden gebracht. De enige beperking is de omvang: in een jampotje kun je nu eenmaal niet zoveel koekjes of nootjes kwijt. Ook voor andere zaken die je luchtdicht wilt bewaren zijn potjes met een schroefdeksel handig. Een bodempje behanglijm is handig om achter de hand te houden voor randjes behang die gaan kieren. In een glazen potje voorkom je dat het uitdroogt.