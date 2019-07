Landelijke tuintelling vlinders komt eraan

De Vlinderstichting organiseert van 6 tot en met 28 juli de Landelijke Tuinvlindertelling. De stichting roept mensen op in deze periode te tellen hoeveel vlinders er in hun tuin rondvliegen. De stichting is onder andere benieuwd of de extreem warme en droge zomer van vorig jaar effect heeft gehad op de vlinders in Nederland. Dagvlinders reageren namelijk snel op het milieu en de klimaatverandering.

In het algemeen constateert de Vlinderstichting dat we veel minder vlinders zien dan 25 jaar geleden. Woordvoerder Kars Veling: „Vlinders leven van bloeiende bloemen en planten. Ook rupsen hebben wilde planten nodig. Maar veel bloemenweides zijn verdwenen: bebouwd, betegeld of platgemaaid. Voedselplanten voor rupsen worden steeds schaarser. En ook het gebruik van gif is desastreus.” Met de juiste bloemen en planten in de tuin en door geen gif te gebruiken, kunnen mensen vlinders helpen.