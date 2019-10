Koudste 6 oktober ooit, nog geen 10 graden

Het was zondag de koudste 6 oktober sinds het begin van de weermetingen, meldt MeteoGroup. Het oude record stamt uit 1936, toen werd het op 6 oktober niet warmer dan 10,1 graden in De Bilt. Nu was het daar nog een halve graad kouder.

Ook op andere plaatsen in het land bleef de temperatuur zondag onder de 10 graden steken. In Volkel (Noord-Brabant) en Deelen (Gelderland) werd het niet warmer dan 9,2 graden.

Dat was een groot verschil met bijvoorbeeld Zeeland, waar de 16 graden werd aangetikt. Dit kwam omdat de wind daar in de loop van de dag tijdelijk warmere lucht uit het westen aanvoerde, aldus de weerorganisatie. In de rest van het land waaide een frisse oostenwind.

