Komt de ijsvogel nog terug na de droogte?

De droogte gaf in de natuur veel problemen. Sloten en plassen vielen droog en in de duinen legden tal van bomen en struiken het loodje. Er is een lange en regenrijke winter nodig om de grondwaterstand weer op het gewone peil te krijgen. Plassen waar zich normaal in deze tijd steltlopers zoals de groenpootruiter en de oeverloper ophouden, vertonen nu nog een kurkdroge bodem met diepe barsten. Het kan wel jaren duren voordat bijvoorbeeld de stand van stekelbaarzen en garnalen weer op peil is. En dat heeft op zijn beurt natuurlijk weer gevolgen voor viseters zoals de lepelaar en de ijsvogel.

Er is een plekje in de buurt waar ieder jaar rond deze tijd de ijsvogel verschijnt. Als het even meezit blijft-ie de hele winter hangen. Vorige winter was het spannend of de vogel de kou zou overleven, maar gelukkig ging dat allemaal goed. Nu maken we ons zorgen over de gevolgen van de droge zomer.

Het geeft indringend aan hoe afhankelijk we in alles zijn van Gods voorzienigheid. In de natuur gaat het niet zoals wij plannen of zoals wij voorzien. Eén droge zomer kan al zo veel onverwachte problemen oproepen. Dat is natuurlijk geen vrijbrief om achteloos naar de verandering van het klimaat te kijken. Het wijst juist overduidelijk op onze grote verantwoordelijkheid voor de schepping!