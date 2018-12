Kogelkolder in de Flevopolder

Wat is dat toch met die Oostvaardersplassen? Je doet het nooit goed daar. Niemand hoeft jaloers te zijn op beheerder Staatsbosbeheer want die heeft het altijd gedaan.

Eerst kwam half Nederland in opstand omdat de grote grazers in het Flevolandse natuurgebied van de honger omkwamen.

Nu zijn de boswachters begonnen met het afschot van 1830 edelherten om dat probleem te verhelpen. Vanwege de gewenste openheid, is het afschieten in beeld gebracht door de camera. Weer niet goed. Het geschoten hert zou pijn lijden. Het zou niet op slag dood zijn. De beelden van een stuiptrekkend hert zijn te schokkend.

Dieren worden steeds meer als mensen bekeken. Zeker dieren met een hoge aaibaarheidsfactor zoals herten. Komen dierenliefhebbers ook in actie voor gedode muggen of vliegen?

Op de Veluwe worden al tientallen jaren edelherten afgeschoten. En wie één keer zo’n enorm edelhert vlak voor zijn of haar auto zag opdoemen, snapt waarom. Verkeersveiligheid is maar één van de vele redenen waarom afschot noodzakelijk is.

Wild is prachtig om te zien, zeker in de bronst. Maar het moet in ons drukbevolkte landje wel beheerd worden. De kogel blijkt in dit geval de beste oplossing.

En ja, een hert of zwijn beweegt nog even, ook met een kogel dwars door het hart. Dat doen de koeien en varkens in het slachthuis ook. Ook te schokkend?