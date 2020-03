Kiezen voor plastic of planeet

Zestig foto’s. Eén boodschap. De strekking: plastic vervuilt onze planeet. „Het is toch aandoenlijk: een heremietkreeftje die zijn schelp inruilt voor een plastic dop?”

De bedoelde zestig foto’s zijn onderdeel van een nieuwe fototentoonstelling die donderdag van start gaat in het Museon. In samenwerking met National Geographic presenteert het Haagse museum ”Planet or Plastic, samenwerken aan een duurzame wereld”.

Plasticvervuiling is een van de grootste wereldwijde uitdagingen van onze generatie, zegt Judith Aartsen, projectleider voor de tentoonstelling bij het Museon. Sinds de mens plastic gebruikt, zijn er miljarden tonnen plastic in de natuur beland. „We komen het overal tegen. Van de Noordpool tot de Zuidpool. Van het wateroppervlak tot op de bodem van de oceaan.”

De boodschap van de tentoonstelling is hoe de plasticvervuiling te vermijden of te verminderen. „We willen bewustzijn creëren en duurzaam gedrag stimuleren.”

In Dhaka in Bangladesh sorteren vrouwen afgedankte plastic flessen. beeld Randy Olson

Mozaïeken

De bezoeker kan zich vergapen aan zo’n zestig journalistieke, artistieke en wetenschappelijke foto’s over plastic. De beelden variëren van de problemen van de plastic soep tot mogelijke oplossingen. „Zo zie je winkels in China waar allerlei soorten plastic worden verkocht: een enorm kleurrijk schouwspel. Ook zijn er beelden van een kunstenares die van plastic afval mooie mozaïeken maakte. Dat deed ze met plastic dat ze vond na de tsunami in Japan, of met ballen van Europese stranden of met inktcartridges.”

Sommige foto’s maken indruk, stelt Aartsen. Haar persoonlijke favoriet is de heremietkreeft die ‘woont’ in plastic afval. „Een andere plaat die mij raakte was die van twee mensen die zonder afval –zero waste– leven. Wat ze gedurende twee jaar aan afval niet kwijt konden, paste in een klein jampotje. Indrukwekkend!”

Een schildpad zit verstrikt in een oud visnet voor de kust van Spanje. beeld Jordi Chias

Veelzeggend vond de projectleider verder de foto van Bengalese vrouwen die plastic afval sorteren. „Je ziet ze staan in bergen groene en witte flessen. Dan denk je: Wat een job! Fijn dat ze een bron van inkomsten hebben, maar het levert hun weinig op.”

De titel van de tentoonstelling –”Planet or plastic”– suggereert dat er een keuze gemaakt kan of moet worden. Toch is plastic niet meer weg te denken uit het Westerse leven. Het goedje heeft haast onuitputtelijk veel nuttige toepassingen. Dankzij plastic kunnen we voedsel bewaren, kunnen we de ruimte in en nog veel meer. „De keuze die we bedoelen is dan ook niet om al het plastic uit te bannen, want dat gaat nooit lukken. In ziekenhuizen is het bijvoorbeeld onmisbaar. Wel is het de keuze hoe ieder persoonlijk met plasticafval omgaat. Iedere consument kan dagelijks kiezen voor een schone planeet.”

De doelgroep van de tentoonstelling is met name gezinnen, zegt Aartsen. „We bieden behalve foto’s ook activiteiten. Zo kunnen kinderen met een pincet aan de slag om de maag van een pluchen meeuw uit te pluizen. Wat eet zo’n meeuw nu? Daar zit gewoon voedsel in, maar die dieren ‘lusten’ ook plastic.” Alleen verteert het plastic niet.