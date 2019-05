Keuzestress bij verduurzamen woningen

Nederlanders treuzelen met het duurzamer maken van hun woning. Hoe komen huiseigenaren in beweging? Het klimaatprobleem wacht niet en de energienota stijgt.

Veel mensen willen wel verduurzamen, maar weten zich geen raad, vertelt Reinier Schneider, energieadviseur van GreenHome, uit eigen ervaring. Woningeigenaren zien een woud aan maatregelen en technieken voor zich en snappen niet wat ze moeten doen. Moet ik nu isoleren of zonnepanelen aanschaffen? „Wij herkennen de afwachtende houding van woningeigenaren wel. Mensen zitten in onzekerheid van wat er allemaal op hun af komt. En waar die onzekerheid is, neigen mensen al snel naar niets doen.”

De afgelopen jaren hielp GreenHome –een onafhankelijk adviesplatform– duizenden woningeigenaren bij de verduurzaming van hun woning. De aanpak van Schneider is allereerst orde in de chaos scheppen en zorgen dat mensen het overzien. „Je moet dus niet halsoverkop aan de slag gaan, maar beginnen bij het begin. Verduurzaming van woningen wordt nu op één grote, onoverzichtelijke hoop gegooid. Wij delen het op in vier stappen. Stap 1 is isolatie. Stap 2: ventilatie. Stap 3 zijn zonnepanelen. En pas als laatste stap volgt het duurzaam verwarmen, waar mensen het meest tegenop zien.” Met de eerste drie stappen kan iedereen bezig gaan zonder er spijt van te krijgen, aldus Schneider.

Een belangrijke reden voor mensen om in beweging te komen is een duurdere energienota, zegt Maarten Eeke van der Veen, adviseur energie bij Vereniging Eigen Huis. „De energierekening gaat komende jaren ontzettend hard stijgen. Dus als er geld op de bank staat, is isoleren altijd een verstandig beslissing. Je gaat dat meteen voelen op de nota. Wel is het zaak om goed advies in te winnen. Zodat je er niet na een paar jaar achter komt dat je een dikkere vloerisolatie had moeten nemen, omdat de woning volledig elektrisch verwarmd gaat worden. Het Rijk moet daarom komen met isolatiestandaarden.”

Hoe mensen met een kleine beurs de stap kunnen maken? Het Nibud onderstreept dat juist financieel zwakkere huishoudens vaker een huis hebben met een slechter energielabel (D, E, F of G). Van der Veen: „Dat is een groot issue. Het Rijk is van plan om een warmtefonds op te zetten. Het fonds moet juist woningeigenaren met weinig geld over de streep trekken. Maar ik kan me goed voorstellen dat mensen leenvrees hebben. Het is van belang dat het uiteindelijk gunstig uitpakt voor mensen die weinig te besteden hebben.”

Volgens de adviseur van Vereniging Eigen Huis moeten huiseigenaren bij de verduurzaming van hun woning volledig ontzorgd worden. Daar krijgen gemeenten een belangrijke rol in. Die moeten allereerst informeren en duidelijkheid geven. Van der Veen: „Zodat mensen weten wanneer hun wijk en hun huis van het aardgas gaan en wat dat voor hen betekent. Ook moet er een isolatiesubsidie komen. Sommige gemeenten bieden die al aan.” Steeds meer gemeenten hebben energieloketten of energiecoaches die inwoners wegwijs maken.

Burger wacht op overheid

Veel Nederlanders zijn niet van plan om binnen nu en vijf jaar hun woning te verduurzamen. Dat komt omdat ze niet weten welke financiële regelingen ze nog van de overheid kunnen verwachten. Ook denken veel huiseigenaren dat het verduurzamen van huizen in de toekomst goedkoper wordt. Een en ander staat donderdag in een onderzoek van het Nibud. Van de 1500 ondervraagde woningbezitters wilde 43 procent zijn woning voorlopig niet gaan aanpakken. Volgens het Nibud lopen zij hierdoor wel een risico, omdat de energierekening stijgt en het huis minder waard kan worden.

„Huiseigenaren wachten met verduurzamen”