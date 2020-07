„Juli is door klimaatverandering warmer, zonniger en natter”

De maand juli is de afgelopen jaren steeds warmer, zonniger en natter geworden. Als gevolg van klimaatverandering ligt de temperatuur in vergelijking met de klimaatperiode 1951-1980 volgens Weeronline 1,6 graden hoger. Vergeleken met de vorige periode, die van 1981-2010, is juli 0,3 graden warmer geworden. De nieuwe gemiddelde temperatuur voor juli is 18,2 graden.

De gemiddelde maximumtemperatuur in De Bilt is sinds halverwege vorige eeuw gestegen van 21 naar 23 graden. De minimumtemperatuur steeg ook, maar iets minder: van 12 naar 13 graden.

Het aantal warme dagen, waarop het 20 graden of meer wordt, is de laatste jaren toegenomen. Dat geldt ook voor het aantal zomerse dagen, met in De Bilt een temperatuur van 25 graden of meer. Tussen 1951 en 1980 kwam dat nog vier dagen per maand voor, in de periode 1981-2010 negen dagen. Inmiddels stijgt het kwik op tien dagen naar zomerse waarden. Tropische dagen komen tegenwoordig twee keer voor, vorige eeuw was dat nog een keer per maan.

Behalve dat juli warmer wordt, is het ook zonniger. De zon schijnt per maand 9 uur meer dan in de vorige klimaatperiode, namelijk 221 uur. Tussen 1951 en 1980 had Nederland nog ‘slechts’ 190 zonuren in juli.

De zomermaand verloopt de afgelopen jaren ook natter dan voorheen. Landelijk valt er gemiddeld 80 millimeter neerslag, dat is 4 millimeter meer dan in de vorige periode. Vergeleken met de periode 1971-2000 is er 13 millimeter neerslag bijgekomen.